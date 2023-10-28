MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Muhammed Azo etkisiz hale getirildi MİT güvenlik güçlerimizi hedef alan eylemin faili PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Azo gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MİT Suriye’de operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Muhammed Azo, geçen yıl MİT tarafından hedef alındı ancak operasyondan yaralı kurtuldu.

Terörist Azo'nun, tedavi edilmek üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderildiği belirlendi.

Suriye'nin kuzeyindeki Derik'e döndüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu terörist Azo'yu, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçlerimizi hedef aldı

Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

Muhammed Azo'nun terör örgütü içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı, ABD askerleri ile samimi pozlar verdiği de belirlenmişti.