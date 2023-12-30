MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü MİT'in saha ajanları, PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından terörist Remziye Altığ, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlere göz açtırmıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tek bir terörist kalmayıncaya dek.." anlayışıyla süren operasyonlardan güzel haberler geliyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde yuvalanan teröristlere yönelik operasyonlarda, ekipler örgüt mensupları tek tek sarı torbaya sokuyor.

MİT Kamışlı'da düğmeye bastı

Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sözde örgüt sorumlularını hedef alıyor.

Son olarak MİT'in saha ajanları Suriye'nin Kamışlı bölgesinde harekete geçti.

Sözde sorumlu öldürüldü

Ekiplerin hedefinde, örgüt terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından Remziye Altığ yer aldı.

Terörist Altuğ, teknik ve fiziki takibin ardından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'in, son dönemdeki sözde sorumlulara yönelik operasyonlarının ardından, örgütün yönetici kadrosunda büyük sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı.

Gençlik yapılanmasının eylemlerini organize ediyordu

Terörist Altığ'ın 2016 yılı öncesinde Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize ettiği ve örgütün eylemsel planlamalarında yer aldığı öğrenildi.