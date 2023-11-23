MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde silah sorumlusu terörist öldürüldü MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK’nın sözde silah sorumlusu ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlusu Fahrettin Tolun'u etkisiz hale getirdi.

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Teröristler için güvenli bölge yok.

Yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarla, terör örgütüne ağır darbeler vurulmaya devam ediyor.

MİT'ten başarılı operasyon

Sözde sorumlulardan örgüt mensuplarına kadar her bir terörist tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Terörle mücadelede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ise PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını tespit ediyor.

MİT'ten kaçmaya çalıştığı tespit edildi

Son olarak MİT'in saha ajanları, Suriye'nin kuzeyinde harekete geçti.

Hedefte, bu kez terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlulardan 'Hayri Serhat' kod adlı Fahrettin Tolun yer aldı. Teröristin, MİT'in örgüte yönelik operasyonlarından kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Takipten kaçmak amacıyla sürekli yer değiştiren teröristin, yakınında tuttuğu kişilere karşı da son derece tedbirli davrandığı tespit edildi.

Sözde silah sorumlusu terörist öldürüldü

Aldığı anlık istihbaratlar üzerine düğmeye basan MİT, terörist Tolun'u nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Öte yandan terörist hakkında, Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından 'terör amaçlı örgüte üye olma' suçundan oluşturulan dosya kayıtları bulunuyordu.