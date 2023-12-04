MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde silah sorumlusu terörist öldürüldü MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK’nın Suriye bölgesindeki teknik cihaz ve drone sorumlusu olan 'Akif Amed' kod adlı Bager Öndeş'i etkisiz hale getirdi.

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Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

Güvenlik güçleri, örgüt mensupları tek tek tespit ederek etkisiz hale getiriyor.

Sözde silah sorumlusu hedef oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını hedef alıyor.

Bu kapsamda MİT'in saha ajanları son olarak Suriye'de harekete geçti. PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Teröristin örgüt içindeki faaliyetleri

Terörist Bager Öndeş, 2013'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı.

Irak'ın Kandil bölgesinde silahlı eğitim aldı, ardından Suriye'ye geçti. Öndeş, Zeytin Dalı Harekatı sürecinde Türk güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldı.

Afrin'in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat'a kaçtı. Tel Rıfat'ta, PKK/YPG'nin teknik cihaz ve drone sorumlusu olarak faaliyet yürüten Öndeş, örgütün Batılı ülkelerden temin ettiği drone'ları geliştirip, Türk güvenlik güçlerine karşı eylemler düzenliyordu.

Öndeş hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'terör amaçlı örgüte üye olma' suçundan arama kaydı da bulunuyordu.