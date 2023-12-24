MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde Aynularab sorumlusu Bahoz Afrin öldürüldü MİT'in saha ajanları, PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu Bahoz Afrin kod adlı teröristi düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.

Güvenlik güçleri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor ve örgüt mensuplarını etkisiz hale getiriyor.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonla 16 terörist öldürülürken, terör hedefleri de vuruluyor.

MİT'ten nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da sözde örgüt sorumlularını hedef alıyor.

Son olarak MİT'in saha ajanları Suriye'de harekete geçti.

MİT, Bahoz Afrin kodlu teröristin geçmişte Suriye sınırındaki güvenlik güçlerimize yönelik eylemleri organize ettiğini tespit etti.

Bahoz Afrin MİT'in hedefi oldu

Sansasyonel eylem arayışında olduğu yönünde istihbarat alınan Suriye uyruklu sözde sorumlulardan Bahoz Afrin kod öncelikli hedef listesine eklendi.

Sınır hattındaki güvenlik güçlerimize yönelik yeni bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde saha ajanlarından istihbarat alan MİT, Bahoz Afrin kodu takip etmeye başladı.

Yapılan takip sonucu planladığı eylemin son aşamasında olduğu belirlenen Bahoz Afrin kod için düğmeye basıldı. Başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Örgüt sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulamıyor

Güvenlik kaynakları, Aynularab'ta sorumlu olarak gönderilen teröristlerin sürekli olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulmakta zorlandığını aktardı.

Bahoz Afrin kimdir?

Örgütün Suriye’de alan hakimiyeti sağladığı dönemde katılım sağlayan Bahoz Afrin kod adlı terörist 2019 itibarıyla tabur, ardından da cephe sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı.

2021 yılı itibarıyla bölge yönetimine giren Bahoz Afrin kod, sözde Aynularab/Batı cephesi sorumlusu oldu.

Güvenlik güçlerimize ve sınırlarımıza yönelik eylem arayışlarını sürdüren Bahoz Afrin kod etkisiz hale getirildiği süreçte sözde Aynularab sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu