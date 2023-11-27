MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde Aynularab sorumlusu Mutlu Kacar öldürüldü MİT'in saha ajanları, PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu Karkek Andok kod adlı Mutlu Kacar'ı düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA

Güvenlik güçleri teröre geçit vermiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tek bir terörist kalmayıncaya dek.." anlayışıyla süren operasyonlardan güzel haberler geliyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarla örgüt mensupları tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da sözde örgüt sorumlularını hedef alıyor.

Askerlerimize yönelik eylemin talimatını verdi

Son olarak MİT'in saha ajanları Suriye'de harekete geçti.

Hedefte, Karkek Andok kod adlı Mutlu Kacar yer aldı. Terörist Kacar, Tel Rıfat’ta faaliyet yürütürken Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde görev yapan güvenlik güçlerimize ait konvoya yönelik eylemin talimatını veren teröristti.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Bu eylem sonucunda Astsubay Çavuş Fatih Güney ve onbaşı Emrah Arslan şehit düştü.

MİT, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı ve terörist Kacar’ı listeye ekledi.

MİT korkusuyla adres değiştirdi

Bu süreçte MİT’in operasyonlarından kaçmak isteyen Mutlu Kacar, eylemden sonra Tel Rıfat’tan Suriye/Derik’e geçti.

Bir süre burada faaliyet yürütürken MİT korkusuyla yeniden yer değiştirdi.

Nokta operasyonla öldürüldü

Son olarak sözde Aynularab’da sorumlu konumuna geldi. MİT, uzun süren takip sonrası, sınır ötesinde Mutlu Kacar’ın adresini belirledi ve saha ajanlarının yaptığı operasyonla en doğru anda etkisiz hale getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)