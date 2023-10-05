MİT'ten Suriye'de operasyon MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber Suriye'den geldiği tespit edilen teröristlerin Ankara'nın Kızılay ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırısı sonrası, yurt içinde ve dışında terör operasyonları devam ediyor. YPG'nin silah depoları, yönetici kadroları SİHA'larla vuruldu Bu kez MİT tarafından Suriye'de düzenlenen nokta operasyonda, PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu. Hedef alınan tesisler arasında terör örgütünün silah ve mühimmat depoları, saldırı/sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı belirtildi. Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi. Aytıntılar geliyor..

