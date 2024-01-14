MİT'ten Suriye'de terör operasyonu: 23 hedef imha edildi MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, şehitlerin kanını yerde bırakmadı...

Sınır içi ve ötesinde yürütülen operasyonlarla, terörün kökü kazılıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı, nokta operasyonları ile hain teröristleri inlerinde etkisiz hale getiriyor.

MİT, bu kapsamda bir başarılı haberi daha duyurdu.

PKK hedefleri vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK’nın Irak’ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye’de bulunan PKK hedeflerini imha etti.

Sözde sorumlular hedef alındı

MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye’de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı.

23 terör hedefi vuruldu

MİT Suriye’de, PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda Terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

Operasyonlar sürecek

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi.