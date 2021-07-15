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- MİT'ten terör örgütünün 'özel güç' yapısına operasyon
MİT'ten terör örgütünün 'özel güç' yapısına operasyon
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 15.07.2021 - 16:11
- Güncelleme : 15.07.2021 - 17:01
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörle mücadelesini sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyinde izbe yerlerde saklanan hain teröristler, MİT destekli operasyonlarla tek tek tespit ediliyor.
SÖZDE 'ÖZEL GÜÇ' YAPISINA OPERASYON
Terör örgütü PKK/KCK'nın birçok sözde üst düzey yöneticisi başta olmak üzere çok sayıda teröristi etkisiz hale getiren MİT, bugün Gara'da yeni operasyon düzenledi.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin bilgi vererek 2 teröristin etkisiz ghale getirdiğini duyurdu.