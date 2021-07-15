MİT'ten terör örgütünün 'özel güç' yapısına operasyon

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörle mücadelesini sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyinde izbe yerlerde saklanan hain teröristler, MİT destekli operasyonlarla tek tek tespit ediliyor.

SÖZDE 'ÖZEL GÜÇ' YAPISINA OPERASYON

Terör örgütü PKK/KCK'nın birçok sözde üst düzey yöneticisi başta olmak üzere çok sayıda teröristi etkisiz hale getiren MİT, bugün Gara'da yeni operasyon düzenledi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin bilgi vererek 2 teröristin etkisiz ghale getirdiğini duyurdu.