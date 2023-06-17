MİT'ten teröre bir darbe daha! Kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirildi.

AA

Türkiye'nin terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar, hain teröristlerin sonunu getiriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) nokta operasyonları ile hainlerin mezarını kazıyor.

MİT, terör örgütünün sözde yönetim kadrosuna bir darbe daha vurdu.

MİT peşine düştü

MLKP’nin Türkiye’ye çok sayıda eylenime talimat veren Osman Nuri Ocaklı, Bursa’daki cezaevi saldırısı da dahil olmak üzere birçok eylemi organize etti.

MLKP’nin üst yönetim kadroları arasında yer alan Ocaklı hedef listesine dahil edildi.

Kırmızı bültenle aranan terörist öldürüldü

PKK/KCK ile ile birlikte Suriye ve Türkiye’de bulunan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan ve kırmızı kategoride aranan Ocaklı’yi MİT buldu.

Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Osman Nuri Ocaklı, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Örgüte bir darbe daha

MLKP’nin Suriye’deki en üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından Ocak 2023’te etkisiz hale getirilen Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz’den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden birisi olan Osman Nuri Ocaklı’nın ölümü ile örgüte büyük bir darbe vurulmuş oldu.

Bursa saldırısını gerçekleştiren isimlerden

Böylelikle etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

Ocaklı'nın Bursa'da terör saldırısını gerçekleştiren isimlerden olduğu bildirildi.

Osman Nuri Ocaklı kimdir?

Faaliyetleri esnasında PKK ile yakın örgütsel ilişki içerisinde bulunan Osman Nuri Ocaklı, Kasım 2014 tarihinde Irak/Kandil Alanı’na geçti. Ardından ise 2015 yılında Suriye/Ras-El Ayn bölgesinde faaliyet yürütmeye başladı.

Nisan 2018 itibarıyla Türkiye ve Suriye arasındaki illegal geçişlerden MLKP adına sorumlu olan Osman Nuri OCAKLI, MLKP Suriye eski sorumlusu Baran kod Bayram Namaz’ın sağ kolu ve örgütün Suriye’deki 3. adamı konumundaydı.

2019 yılında Bayram Namaz’ın etkisiz hale getirilmesi sonrasında MLKP Suriye Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'ün yardımcısı olarak faaliyet yürütmeye başlayan Osman Nuri Ocaklı Temmuz 2022’den itibaren Suriye/Ayn El Arap’ta sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti.

MLKP’nin Suriye Sorumlusu Zeki Gürbüz’ün etkisiz hale getirilmesinden sonra örgüt içindeki konumunun da yükseleceği tahmin edilen Osman Nuri Ocaklı, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.