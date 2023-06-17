MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Anakara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE roket ve patlayıcı fabrikasında 10 Haziran'da şiddetli bir patlama yaşandı.
Patlamada 5 işçi şehit oldu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
3 kişi tutuklandı
Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınanların arasından 3 kişi ise tutuklandı.
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, fabrikanın dinamit lokumu hazırlama bölümünde 10 Haziran'da meydana gelen patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan zanlılardan birinin Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldığı, 6 zanlının sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.
Sulh ceza hakimliğince zanlılardan 3'ünün "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandığı, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
Şehit olan işçiler
Patlamada; işçilerden Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir, şehit olmuştu.