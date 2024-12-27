MKE, yeni nesil keskin nişancı tüfeği geliştirdi

AA

Savunma sanayiinde her geçen gün yeni projeler hayata geçiriliyor...

MKE'den yapılan açıklamaya göre, "MKE-408" adı verilen yeni nesil keskin nişancı tüfeği yerli ve milli imkanlarla üretildi.

ÖZEL TASARLANDI

Tüfek, 0.408 kalibre mühimmatıyla uzun menzil ve yüksek hassasiyet için özel tasarlandı.

MUADİLLERİNE GÖRE DAHA HAFİF

2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilme yeteneğine sahip tüfek, 15 kilogramlık muadillerine göre 9 kilogram ağırlığıyla rahat bir kullanım da sağlıyor.