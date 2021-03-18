MKK ne demek, açılımı nedir? MKK sicil numarası nasıl alınır?

MKK ne demek, açılımı nedir? MKK sicil numarası nasıl alınır?

Merkezi Kayıt Kurulu (MKK), menkul kıymetlerin ihraç edildiği, haksahibi bazında hesaplarda tutulduğu, el değiştirdiği, bunlara ilişkin hakların tesis edildiği merkezi bir sistemdir.

Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu olan Merkezi Kayıt Kurulu (MKK) ile ilgili bilgiler vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

MKK, yani açılımı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu sermaye piyasası araçlarının kayden ihracının yapıldığı, haksahibi bazında açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının kaydedildiği, bunlar üzerindeki hakların izlendiği, kayıtlarına hukuki sonuçlar bağlandığı Kanunla bu görevi üstlenmiş bir merkezi yapıdır.

MKK sicil numarası ise bağlantılı olarak bu alandaki kuruluşların sicillerinin oluştuğu kayıtları ifade etmektedir.

Peki, MKK ne işe yarar? MKK sicil numarası nasıl alınır? İşte merak edilen bilgiler..

MKK NEDİR?

Merkezi Kayıt Kuruluşu,Türk Sermaye Piyasalarının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine saklama, veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetlerini sunmaktadır.

MKK, Ar-Ge merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği yazılım, sistem ve platformlarla yerli ve yabancı sermaye ve finans kuruluşlarına veri ve teknoloji hizmetleri vermektedir.

MKK, ayrıca sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin ilgili taraflarca elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistem olan Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) işletici kuruluşudur.

MKK SİCİL NUMARASI NASIL ALINIR?

MKK üyeleri aracılığı ile yatırımcılar için MKK nezdinde hesap açılmasını takiben sicil numarası oluşturulduktan sonra yatırımcının sistemde kayıtlı cep telefonuna veya e-posta adresine şifre bilgisinin 444 0 655 numaralı AloMKK Yatırımcı Çağrı Merkezinden alabileceği yönünde bir bildirim gönderilir.

Yatırımcılar, çağrı merkezi üzerinden talep ettiği zaman şifre bilgilerini oluşturabilmektedir.

Şifrenin bloke edilmesi ya da unutulması halinde 444 0 655 numaralı çağrı merkezinden şifrenin tekrar kullanılır hale getirilmesi ya da oluşturulması mümkündür.