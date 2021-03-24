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    MKYK nedir, ne demek? AK Parti MKYK üyeleri kimler?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP MKYK üye sayısının 50'den 75'e, yedek üye sayısının ise 25'ten 35'e çıkarıldığını söyledi. Peki, MKYK nedir, ne demek? AK Parti MKYK üyeleri kimler?
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 11:28
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    MKYK nedir, ne demek? AK Parti MKYK üyeleri kimler?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının ikiye çıkarılacağını belirten Yazıcı, ''Büyük bir partiyiz. MKYK üye sayısı 50'den 75'e, yedek üye sayısı ise 25'ten 35'e çıkarıldı.'' ifadelerini kullandı.

    Bunun üzerine MKYK'nın ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak edildi. AK Parti'nin MKYK üyeleri de araştırılan konular arasında yerini aldı.

    Peki MKYK nedir, ne demek? AK Parti MKYK üyeleri kimler?

    MKYK NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

    MKYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun kısaltmasıdır.

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    MKYK nedir, ne demek? AK Parti MKYK üyeleri kimler? #1

    AK PARTİ MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU

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