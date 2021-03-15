Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, MMU Projesi nedir? Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir?

Türkiye'nin askeri sanayi alanında yürüttüğü milli hamleler hız kesmeden devam ediyor. İHA ve SİHA'lar ile havacılık alanında sağlam bir tecrübe elde eden Türkiye'nin bir diğer hedefiyse Milli Muharip Uçak (MMU).

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan MMU, 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkış yapacak. 2025’te ilk uçuşunu yapacak olan TUSAŞ TF-X Muharip uçağının 2029 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.

Peki, Türkiye'nin en kritik projelerinden biri olan MMU Projesi nedir? Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir?

MMU PROJESİ NEDİR?

Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılmıştır. Bu proje ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması beklenen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır.

MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLERİ NELRDİR?

Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ve benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmaların neticesinde Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacaktır.

Türkiye'ye havacılık ve savunma alanında lig atlatacak 5’inci nesil avcı uçağı olan Milli Muharip Uçak, radardan korunacak.

21 metre uzunluğundaki Milli Muharip savaş uçağının kanat açıklığı 14 metredir. 6 metre de yüksekliği bulunan Milli Muharip Uçak'ın özellikleri şu şekildedir: