MMU’dan sonra HÜRJET de pistte: İlk görüntüler geldi Dün Milli Muharip Uçak'ın piste çıktığını duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugün de HÜRJET'in ilk kez piste çıktığını açıkladı.

Türkiye savunma sanayiinde destan yazmaya devam ediyor.

Bir bir üstüne müjdeli haberlerin gelmesiyle yerli ve milli savunmada yeni bir kapı aralanıyor.

bağımsızlık fikriyle projelerin başına geçen mühendisler Türk milletini gururlandırmayı sürdürüyor.

Müjdeyi İsmail Demir duyurdu

Dün müjdeli haberi veren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den bugün bir müjdeli haber daha geldi.

HÜRJET piste çıktı

Milli Muharip Uçak'ın ardından HÜRJET de piste çıktı.

Böylelikle Milli Muharip Uçak ile HÜRJET’in taksi testleri, üst üste gerçekleştirilmiş oldu.

"Bu gurur hepimizin"

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan İsmail Demir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin.

HÜRJET Projesi

TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlattı.

HÜRJET ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında belirlenen konfigürasyonda ilk güvenli uçuşun 2023 yılı başında icra edilmesi, sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.

Birçok özelliği bünyesinde barındırıyor

Üzerinde çalışılması planlanan konfigürasyonlar; Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi, Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği), Eğitimlerde Karşıt Kuvvet Görevi, Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız), Akrobatik Gösteri Uçağı, Uçak Gemisi Uyumlu Uçak olarak belirtiliyor.

Proje kapsamında iki adet prototip uçabilir uçak ile test faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet statik ve bir adet yorulma test uçağı üretilmesi planlanıyor.