Mobil bankalara neden girilmiyor? 15 Şubat mobil banka uygulamaları çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Mobil bankalara neden girilmiyor? 15 Şubat mobil banka uygulamaları çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Bankaların mobil şubelerinden işlem yapmak isteyenler, erişim sorunu yaşıyor. Ziraat ve TEB mobil bankacılık uygulamalarına giremeyen vatandaşlar, internet üzerinden sorunu araştırıyor.

Bankaların cep telefonu uygulamalarından işlem yapmak isteyen kullanıcılar, erişim sorunu ile karşılaştı.

Aynı anda binlerce kişinin girmeye çalıştığı Ziraat mobil ve CEPTETEB mobil bankacılık işlemlerinde aksama yaşandı.

Mobil bankacılık işlemleri özellikle pandemi dönemiyle birlikte vatandaşların en sık tercih ettiği yöntemlerden biri haline geldi

Peki vatandaşların işine birkaç dakikada halledilebilmesini sağlayan uygulamalar neden açılmıyor? CEPTETEB ve Ziraat mobil uygulaması çöktü mü?

MOBİL BANKACILIK UYGULAMLARI ÇÖKTÜ MÜ?

Bankadan henüz resmi bir açıklama gelmese de, CEBTETEB uygulamasının açılmaması aynı zamanda müşteri hizmetlerine bağlanırken problem yaşanması da uygulama ile ilgili teknik bir problemin olduğunu düşündürüyor.

Sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ZİRAAT MOBİL SMS DOĞRULAMA SORUNU

15 Şubat tarihi itibari ile başlayan Ziraat Bankası bireysel hesaba giriş sorunu, telefona gönderilen doğrulama SMS'i gelmediği için yaşanıyor. Ziraat Bankası çöktü mü araştıran kullanıcılar, sorunun ne zaman düzeleceğini araştırıyor.

Ziraat Bankası'nda bugün yaşanan sorunun teknik bir problem olduğu düşünülürken, bankadan konuya açıklama yapıldı.

Servis sağlayıcı ve teknik servis nedeniyle sorun yaşandığı bildirilirken, en kısa sürede çözüleceği duyuruldu.