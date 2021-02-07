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    Modada yeni bir akım: HypesTurkey

    Modanın başkenti Milano’dan doğan akımı Türkiye’ye taşıyan HypesTurkey ekibi, birbirinden başarılı tasarımlara imza atıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2021 - 13:15
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    Modada yeni bir akım: HypesTurkey

    Star TV’de ekrana gelen Tülin Şahin ile Moda programında, Türkiye’de hızla yayılan yeni bir akım tanıtıldı.

    Genç girişimci Taha Kalemciler, Milano seyahatinde keşfettiği akımı HypesTurkey olarak Türkiye’ye taşıdı.

    Lüks ayakkabılar, çantalar, cüzdanlar ve daha fazlası...

    ÜNLÜLER SIRADA..

    Tasarım ekibiyle atölyesinde ürünlerinizi adeta baştan yaratan HypesTurkey, birçok ünlü isme özel tasarımlar yaptı.

    Programda ürünlere su testi de yapıldı.

    DİKKAT ÇEKMEK İSTEYENLERİN ADRESİ

    Birçok ünlü ismin çalıştığı HypesTurkey ekibi, giymekten sıkıldığınız ya da daha renkli bir görünümüne sahip olmasını istediğiniz eşyalarınızı özel boyalarla yeni görünümüne kavuşturuyor.

    BASKI DEĞİL EL İŞÇİLİĞİ

    HypesTurkey ekibi, bu işlemleri tamamen el işçiliği ile yapıyor.

    Türkiye’de modada yeni bir akım: HypesTurkey VİDEO

    Modada yeni bir akım: HypesTurkey #1

    Modada yeni bir akım: HypesTurkey #2

    Modada yeni bir akım: HypesTurkey #3

    Modada yeni bir akım: HypesTurkey #4

    Modada yeni bir akım: HypesTurkey #5

    Modada yeni bir akım: HypesTurkey #6

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