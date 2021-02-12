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Mogadişu'da patlama
Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.
- AA
- 12.02.2021 - 19:06
- Güncelleme : 12.02.2021 - 19:38
Somali'de Mogadişu'nun Akara bölgesindeki patlama şehrin farklı bölgelerinden duyuldu.
Petrol istasyonunda meydana gelen patlamada şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.
HENÜZ SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.