Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Fahrettin Altun, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Moğolistan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Açıklamada, Khurelsukh'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 15-19 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşme kapsamında Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh Ankara'ya geldi.

HANGİ KONULAR MASADA

Yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde görüşmelerde, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirilmesi, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

21 YIL SONRA ÜST DÜZEY ZİYARET

Öte yandan Fahrettin Altun tarafından yapılan paylaşımda gerçekleştirilecek ziyaretin önemine ilişkin de bilgilere yer verildi.

21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan üst düzey ziyarete dikkat çeken Altun, paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ziyaret, köklü tarihi geçmişe, kültürel zenginliklere ve ortak mirasa sahip Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesine vesile olacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILADI

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Ankara'da...

Konuk Cumhurbaşkanı Ukhnaa'nın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Ukhnaa'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukhnaa'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

MUHAFIZ ALAYI TÖREN KITASI'NI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukhnaa'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Ukhnaa, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ukhnaa, merdivenlerde Türkiye ve Moğolistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Ukhnaa, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından Anlaşmaların İmza Törenine ardından ortak basın toplantısına katılacak.

TÖRENDE BİRÇOK İSİM YER ALDI

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.