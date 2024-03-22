Moğolistan'da son 50 yılın en soğuk kışı: 5 milyona yakın hayvan öldü Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, son 50 yılın en soğuk kışını geçiren Moğolistan'da hayvanların buzlanan alanlarda hayvanların yiyecek sıkıntısı çektiğini ve bu neden 4.7 milyondan fazla hayvanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

DHA

Türkiye'de bu kış mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla yaşanırken Moğolistan, en sert kışını geçiriyor.

Soğuk hava koşullarına alışkın olan halk, son 50 yılın en soğuk kışını geçirince zor durumda kaldı.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC), pazartesi günü yaptığı açıklamada, soğuk havanın binlerce insanın geçimini ve gıda tedarikini etkilediğini belirterek durumun devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

"Buzlanma nedeniyle hayvanlar gıdaya ulaşamıyor"

Hava koşullarının, otlama alanlarını ve hayvanların gıdaya erişimini sınırladığına dikkat çekilen açıklamada, “Geçen yılın kasım ayından bu yana, aşırı hava koşullarında ülkenin yüzde 76'sını Beyaz ve Demir Dzud ( şiddetli hava koşulları) kapladı. Bu koşullar, otlatma alanlarını derin kar ve buzla kaplıyor ve besi hayvanlarının gıdaya erişimini kritik derecede sınırlıyor.

"Ölü hayvan sayısı 4.7 milyonu aştı"

Ancak bu yılın şubat ayından bu yana hayvan ölüm oranı arttı ve çoban ailelerinin yaklaşık yüzde 75'i etkilendi. Ölü hayvan sayısının 4.7 milyonu aşması nedeniyle resmi tahminler durumun daha da kötüleşeceğini öngörüyor. Sığır, keçi ve atlara dayalı çobanların geçim kaynakları ciddi tehdit altında.” denildi.

Kış 2024'te çok sert geçecek

IFRC, Acil Durum Operasyon Merkezi’nin tahminlerine göre 2024’ün 2023’e göre 2 kat daha sert geçeceğini belirtti.

"2 bin 257 çoban aile hayvanlarının yüzde 70'ini kaybetti"

Açıklamada, hayvan ölümleri ve hava koşulları sebebiyle gıdaya erişemeyen aileler ile ilgili olarak, “Şu anda 7 binden fazla aile yeterli gıdadan yoksun durumda ve yoğun kar yağışı 1000'den fazla çoban hanesinin gers'ini (geleneksel evler) ve barınaklarını yok etti . Bugüne kadar 2 bin 257 çoban aile, hayvanlarının yüzde 70'inden fazlasını kaybetti. Binlercesi de temel sağlık hizmetlerine, yakıta ve kömüre ihtiyaç duyuyor.” ifadeleri kullanıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)