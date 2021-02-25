Molla Gürani Cami nerede, hangi şehirde? Molla Gürani kimdir?

Molla Gürani Cami nerede, hangi şehirde? Molla Gürani kimdir?

3 yıl süren restorasyonun tamamlanmasının ardından Molla Gürani Cami'nin nerede, hangi şehirde olduğu merak edildi. Vatandaşlar tarafından Molla Gürani'nin kim olduğu da araştırma konusu oldu.

Molla Gürani Cami'nin 3 yıl süren restorasyonu tamamlandı. Tarihi caminin girişindeki kubbelerde 700 yıllık, Tevrat'ta adı geçen peygamberlerin mozaikleri bulunarak gün yüzüne çıkarıldı.

Restorasyonun sona erdiği haberini duyan vatandaşlar, Molla Gürani Cami'nin nerede, hangi şehirde olduğunu merak etmeye başladı.

Peki, Molla Gürani Cami nerede, hangi şehirde? Molla Gürani kimdir?

MOLLA GÜRANİ CAMİ NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

İstanbul Vefa semtinde bulunan Molla Gürani Cami'nin 2018 yılında başlayan restorasyon çalışması 2021 yılında tamamlandı.

Yaklaşık 900 yıllık tarihi kilise, Fatih Sultan Mehmet dönemi ulemasından Şeyhülislâm Molla Gürani Şemseddin Ahmed Efendi tarafından 1476 yılında camiye çevrilmiştir. Kilise camiye dönüştürülürken kuzeybatı cephesine tuğladan minare eklendi ve bir de mihrap nişi tanzim edilmiştir.

MOLLA GÜRANİ KİMDİR?

1410 yılında Diyarbakır'ın Güran kasabasında doğduğu bilinen Molla Gürani, şafii mezhebine bağlı din alimi, müderrris, kadı, kazasker, şehzade hocası, Osmanlı Devleti müftüsü ve aynı zamanda dördüncü şeyhülislamıdır. Bir torunu Türk diğer torunu ise Arap olduğunu iddia etmiştir. Aslen Şehrizor Kürtleri'nden olduğu söylenmektedir.

Küçük yaşta Kuran'ı ezberleyen Gürani, bilgisini artırmak için Bağdat, Diyarbakır, Hayfa ve Hınıs'a gitmiştir. On yedi yaşında Şam'a giderek oradaki alimlerden dersler almış ve Kahire'de kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğrenmiştir.

Dönemin ünlü alimi İbn-i Hacer Askalani'den hadis ve fıkıh dersleri alan Gürani, Sahih-i Buhari'nin eserlerini çalışmış ve Kahire ve Şam'da ders vermeye başlamıştır. Bu dönemde Şafii mezhebinden Hanefi mezhebine geçmiştir.

Gürani, Molla Yegan tarafından II. Murad ile tanıştırıldıktan sonra II. Murad onu önce dedesi Murad-ı Hüdavendigar Gazi'nin Medresesi'ne atamış daha sonradan Yıldırım Medresesi'ne tayin etmiştir.

Molla Gürani'nin taviz vermez tavrı padişahın hoşuna gitmiş ve gerekirse şehzadeyi dövebileceğini bile ima etmiştir. Ancak Gürani buna ihtiyaç duymadan Şehzade Mehmed'i dizginlemeyi başarmıştır.

Şehzade Mehmet, onun sayesinde kısa zamanda Kuran'ı hatmetmiş ve birçok alanda bilgi sahibi olmuştur. II. Murad oğlunun Kuran'ı hatmettiğini duyunca Molla Gürani'ye büyük miktarda mal ve para armağan etmiştir.

II. Mehmed'in tahta geçtiği dönemde Molla Gürani, kazaskerlik, müderrislik ve Bursa Kadılığı yapmıştır.

1480 yılında dördüncü Osmanlı şeyhülislamı olan Gürani, adaleti ve dürüstlüğü ile herkesin sevgisini kazanmıştır. Dört cami, bir Dar-ül Hadis Medresesi, bir hamam inşa ettirmiştir.

1488'de İstanbul'da vefat eden Gürani'nin cenaze namazı II. Bayezid tarafından kıldırılmıştır.