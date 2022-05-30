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    Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı

    Fransa’daki Louvre Müzesi’nde sergilenen Mona Lisa tablosuna, bir aktivist tarafından pasta kreması sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 14:42
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    Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı

    Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’ne gelen bir ziyaretçi, Mona Lisa tablosuna saldırdı.

    Tablonun bulunduğu cam bölmeyi önce kırmaya çalışan ziyaretçi, daha sonra cama pasta kreması sürdü.

    Pasta kreması sürdü, bağırmaya devam eti

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda bağırmaya devam eden aktivist, "Dünyayı düşünün, insanlar dünyayı mahvediyor." dedi.

    Louvre Müzesi tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı #1

    Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı #2


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