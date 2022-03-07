Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiraller Emin Murat Bilgel ve Eşref Uğur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 emekli amiral, talimat yoluyla “Montrö Bildirisi” ile ilgili savunmalarını verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayınladığı “Montrö Bildirisi”ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.

103 sanık hakkında, “Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

İFADELER TALİMAT YOLUYLA ALINDI

21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak dava öncesinde Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan bazı sanıkların, bulundukları yerde talimat yoluyla ifadelerinin alınmasına devam edildi.

“Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istenen 103 emekli amirallerden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiraller Emin Murat Bilgel ve Eşref Uğur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 emekli amiral, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek farklı ağır ceza mahkemelerinde talimat duruşmalarına katıldı.

“10 YIL KADAR ÖNCE KURULAN BİR GRUPTUR”

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Emin Murat Bilgel, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Duyuru metni WhatsApp platformunda yer alan 'ADMEK-2' isimli Emekli Amiraller Grubu'nda 02 Nisan 2021 tarihinde paylaşılmıştır. 'ADMEK-2' isimli grup, tarafımca aktif kullanılmayan ve fakat Emekli Amiraller arasında sosyal iletişim sağlanması amacıyla 10 yıl kadar önce kurulan bir gruptur. Tarafımca okunan tek taslak metin, bu grupta görülmüş ve herhangi bir suç unsuru içermediği, mesleki uzmanlık alanımıza giren konulara temas ettiği fark edilerek onay verilmiştir.

‘Montrö Bildirisi’ davası: 9 emekli amiral savunma yaptı VİDEO

“HERHANGİ BİR ŞİDDET SÖYLEMİ MEVCUT DEĞİLDİR”

Kamuoyu menfaatini öngören ilgili duyurunun gerek okumuş olduğum taslak metinlerde gerekse kamuoyu ile paylaşılan son halinde herhangi bir şiddet söylemi, suç unsuru veya iddia edilenin aksine iktidar aleyhine kalkışmaya ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak yorumlanabilecek bir ifade de mevcut değildir. Beraatimi ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum.” dedi.

“ASKERİ DİSİPLİNİN GEREKLİLİĞİNE VURGU YAPILMIŞTIR”

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit ise savunmasında, “Yargılamaya konu kamuoyu duyurusunda iki temel husus söz konusudur. Bunlar duyurunun paylaşıldığı 2021 yılı Nisan ayında ülke gündeminde yer alan 'Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılabileceği' ve 'üniformalı muvazzaf bir amiralin tarikat evindeki sarıklı ve cübbeli fotoğrafının basına yansımasıdır.

Söz konusu duyuruda, muvazzaf olduğumuz dönemde uygulayıcısı olduğumuz Montrö Sözleşmesi'nin önemine ve 15 Temmuz kalkışmasının temel sebeplerinden biri olan askeri disiplinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Bu hususlarda biz Emekli Amirallerin söz hakkına sahip olması hayatın olağan akışı ile uyumlu olup, İfade hürriyetinin bir gereğidir. Suçlamaları kabul etmiyorum beraatimi ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Emekli amirallerden Aydın Canel, Turgut Tufan, Serdar Dürgel, İskender Yıldırım, Ahmet Aksoy, Alaettin Sevim ve Kadir Nazif Özdağdeviren savunmalarında, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatlerini ve haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.