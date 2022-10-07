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Montrö bildirisi davasında cezalar belli oldu

Montrö bildirisi davasında cezalar belli oldu

Amirallerin Montrö Sözleşmesi davasında mütalaasını açıklayan savcı 91 sanık için beraat, 12 sanık için 12 yıla kadar hapis cezası talep etti.