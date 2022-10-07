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- Montrö bildirisi davasında cezalar belli oldu
Montrö bildirisi davasında cezalar belli oldu
- Haber Merkezi
- 07.10.2022 - 10:33
- Güncelleme : 07.10.2022 - 11:29
4 Nisan 2021 tarihinde 103 emekli amiral tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma başlatılmıştı.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak dava öncesinde Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan bazı sanıkların, bulundukları yerde talimat yoluyla ifadelerinin alınmasına devam edildi.
Devam eden davada Başsavcılık, 103 sanık hakkında “devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.
Duruşma ertelendi
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Esas duruşma savcısının sağlık sorunları nedeniyle rapor aldığını, davada geçici olarak görevlendirildiğini belirten savcı, esasa ilişkin mütalaayı hazırlamak için süre istedi.
Karar çıktı
Edinilen son dakika bilgisine göre, 7 Ekim tarihine ertelenen duruşmada bugün karar çıktı.
12'sine 12 yıl hapis istemi
Mütaalasını açıklayan savcı, rütbelerinin sökülmesini talep ettiği; Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Cem Gürdeniz, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Türker Ertürk için 12 yıl hapis cezası, 91 sanık için ise beraat talep edildi.