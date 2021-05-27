Montrö Bildirisi'ni imzalayan eski amirallerin ifadeleri alınıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralden ifadesi alınmayan 84 şüphelinin bugünden itibaren ifade işlemlerine başlandığını açıkladı.

104 emekli amiral tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma başlatılmıştı.

10 EMEKLİ AMİRAL GÖZALTINA ALINIP, 4'Ü İFADEYE ÇAĞRILDI

Emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmaksızın ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat da emniyette ifade vermişti.

Ankara Nöbetçi 8’nci Sulh Ceza Mahkemesi, 14 şüpheliyi ‘yurt dışına ve bulundukları il dışına çıkış yasağı’ koyarak serbest bırakmıştı.

84 ŞÜPHELİNİN DAHA İFADESİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında, bildirinin altında imzası bulunan ve daha önce ifadesi alınmayan 84 emekli amiral de ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 5 ve 16 Nisan'daki arama ve el koyma kararları kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, bugüne kadar alınan şüpheli ifadeleri, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliller çerçevesinde bildiri altında imzası olan şüphelilerin 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne talimat yazıldığı belirtildi.

Şüphelilerin 27 Mayıs'tan itibaren ifadelerinin alınmasına başlandığı, soruşturmaya çok yönlü devam edildiği yer aldı.