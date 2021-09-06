Moody’s Türkiye'de katılım bankacılığına yönelik açıklamada bulundu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'de katılım bankacılığının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkaran Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'dan yeni açıklama geldi.

Türkiye’de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7,1’e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

GELECEK 5 YILDA EN AZ İKİ KATI YÜKSELME BEKLENİYOR

Açıklamada katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konsey üyesi ülkelerde katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının yüzde 45 olduğu hatırlatılırken, Türkiye’de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğu kaydedildi.