Moody’s, Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranını arttırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme tahminini yüzde 6 olarak belirledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin ekonomisindeki büyümeyi olumlu buldu.

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun Ağustos 2021 sayısını yayınladı.

Moody's'in raporunda, küresel toparlanmanın sağlamlaştığı, ancak koronavirüs salgınında Delta varyantının yayılmasının risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

G-20 ÜLKELERİNDE SENEYE ENFLASYONUNUN DÜŞECEĞİ VURGULANDI

Çoğu G-20 ekonomisi için enflasyonun 2021'de yüksek kalmasının, 2022'de ise düşmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, birkaç gelişmiş ekonomi merkez bankasının likidite destekleri ve varlık alımları da dahil acil durum önlemlerini kademeli olarak geri çekmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 4,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

EKONOMİLERİN 4,2 BAZDA BÜYÜYECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 5,6 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 7,2 büyümesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, bu ülkelerin büyüme performansının 2022'de ise yüzde 5,1'e düşeceği aktarıldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 6 BÜYÜYECEK

Ayrıca, Türkiye ekonomisinin de 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Moody's mayıs ayında yayınladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.

TURİZM VE AŞININ ETKİSİ BÜYÜK

Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldığına işaret edilen raporda, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediği kaydedildi.

Geçen yılki güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisinin ve baz etkisinin de büyümede rol oynadığına işaret edilen raporda, sıkılaşan finansal şartlar, bu yıl kredilerdeki büyümenin geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede kalması ve ısrarcı şekilde yüksek seyreden enflasyon nedeniyle büyüme ivmesinde gelecek çeyreklerde yavaşlama beklendiği ifade edildi.