MOSSAD'a bilgi satan casusların ifadeleri ortaya çıktı MİT ve İstanbul Emniyeti'nin yakaladığı MOSSAD casusları ifadelerinde, sızdırdıkları bilgileri itiraf etti. Şüpheliler, ajanlardan birinin maddi durumunun olağan şekilde yükseldiği belirtti.

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DHA

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti geçtiğimiz günlerde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Hedefte İsrail ajanı MOSSAD vardı.

"Bu işin daha ilk adamıydı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce MİT tarafından İsrail için ajanlık faaliyetleri yürütülenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara şu ifadelerle değindi:

"İsrail'in ülkemizdeki ajanlarını ortaya çıkaran Milli İstihbarat Teşkilatı'mız bunları şaşırttı. Bu işin daha ilk adımıydı. Türkiye'yi daha tanıyamadınız."

Düzenlenen 'Köstebek-2' operasyonunda, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a satan, aralarında TV'lerde sabah programlarına katılan eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

6 kişi tutuklandı

Dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

7 şüphelinin ifadeleri de ortaya çıktı.

İtiraf etti

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, 'Victoria' kodlu MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.

Ayberk, Orta Doğulu kişi ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD'a ilettiğini kabul etti.

Diğer ajanlarla irtibatını sürdürdü

Ayberk'in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, 'Victoria' kod adlı MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü, 'Victoria'dan sonra aynı ekipte yer alan 'Andrea', 'Robert' ve 'Marc' kodlu MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü bilgileri yer aldı.

Tehdit ettikleri kişilerin videolarını çektiklerini kabul ettiler

Ayrıca Ayberk'in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu.

Şüpheliler, kişi ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen kişilerin videolarını çektiklerini kabul etti.

Ekipteki isimler, Ayberk'in maddi durumunun 2019'dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)