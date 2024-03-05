MOSSAD’a bilgi sızdıran hücrede FETÖ izi: Yeni detaylar ortaya çıktı Edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin ihraç polis olduğu ortaya çıktı. FETÖ üyeliğinden ihraç olduğu öğrenilen İsmail Kaya'nın adresinde ise 4,5 kilogram kokain ele geçirildi.

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DHA

MİT, MOSSAD casuslarına göz açtırmıyor...

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı, bazı kişilerin İsrail istihbaratı ile ilişkisi olduğunu, İsrail'in hedefindeki kişilerden Türkiye'de bulunanlar hakkında bilgi derleyip topladığını ve bu bilgileri MOSSAD'a aktardığını belirledi.

6'sı eski polis

Bir süre şüpheli kişileri takip eden MİT, şüphelilerden 6'sının eski polis olduğunu 2 kişinin ise özel sektörde çalıştığını belirledi.

Grubun liderliğini ise eski emniyet amiri Hamza Tuhan Ayberk'in yaptığı saptandı.

7 kişi gözaltına alındı

MİT'in çalışmalarını tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Hamza Turhan Ayberk'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan Özkan Şahin, Ömer Burak Gezer, İsmail Kaya ve Ercan Kama'nın eski polis olduğu, Mehmet Yetimova'nın İstanbul Vergi Dairesi'nde çalıştığı, Funda Kadayıfçıoğlu'nun ise özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenildi.

FETÖ izi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY mensubu olduğu gerekçesiyle polislikten ihraç edilen İsmail Kaya'nın evinde 4,5 kilo kokain ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden yine eski polis Hakan Kabaca'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Eğitim MOSSAD ajanları tarafından Belgrad’da verildi

Sosyal medya platformlarında İsrail saldırılarına karşı Filistin lehine paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkan hücrenin başındaki Hamza Turhan Ayberk’in, Tel Aviv’de bulunan MOSSAD karargahındaki ’Victoria’ kod adlı İsrail ajanıyla teması kuran kişi olduğu aktarıldı.

Ayberk’in, Victoria kod adlı MOSSAD ajanı tarafından yönlendirildiği anlaşıldı. Özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan Ayberk’in, para karşılığında İsrail istihbaratına Filistinli kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgi sızdırdığı belgelenirken, Ayberk’in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye’de yaşayan Ortadoğu kökenli başka kişi ve şirketler hakkında da bilgi derlediği öğrenildi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 2019’da, MOSSAD’dan eğitim aldığı öğrenilen Ayberk’in, İsrail gizli servisi tarafından önce ’yem’ diye tabir edilen basit işlerde kullanıldığı kaydedildi.

Hamza Turhan Ayberk’in, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri ise kripto para cinsinden aldığı belirlendi.

Hücrenin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları henüz bilinmiyor

MOSSAD’a bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunan Ayberk’in, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle yakalanan 7 şüphelinin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları henüz bilinmiyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)