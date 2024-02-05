MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli tutuklandı MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), MOSSAD casuslarına göz açtırmıyor...

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirleyen MİT, yaptığı çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümanter, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğünü belirlemişti.

9 şüpheli bilgileri MOSSAD'a sattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin, edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 şüpheliden 7'si yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı öğrenilmişti.

İşlemleri tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi ile cezaevinden getirilen 2 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

7 kişi tutuklandı

Burada hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı çıktı.

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)