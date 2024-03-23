Motorinde indirim pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları Brent petroldeki hareketlilik sonrası motorin grubuna 1 liralık indirim geldi. Benzin grubuna ise geçtiğimiz perşembe günü 1 lira 50 kuruşluk zam yapıldı. İşte güncek fiyatlar...

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Sürücülerin beklediği indirim geldi.

Sektör temsilcileri, brent petroldeki düşüş sonrası akaryakıtta indirime dikkat çekti.

Motorine indirim geldi

Böylelikle motorin grubuna 23 Mart Cumartesi gecesi indirim beklendi.

Gece yarısı gelen 1 liralık indirim ise pompaya yansıdı.

Benzinde değişiklik yok

Benzin grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

En son perşembe gecesi benzinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruşluk bir zam yapıldı.

İşte indirim ve zam sonrası güncel fiyatlar şöyle...

Motorinin litre fiyatı 41.98 lira,

benzinin litre fiyatı ise 43.44 lira oldu.