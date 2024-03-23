Motorinde indirim pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

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Sürücülerin beklediği indirim geldi.
Sektör temsilcileri, brent petroldeki düşüş sonrası akaryakıtta indirime dikkat çekti.
Motorine indirim geldi
Böylelikle motorin grubuna 23 Mart Cumartesi gecesi indirim beklendi.
Gece yarısı gelen 1 liralık indirim ise pompaya yansıdı.
Benzinde değişiklik yok
Benzin grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.
En son perşembe gecesi benzinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruşluk bir zam yapıldı.
İşte indirim ve zam sonrası güncel fiyatlar şöyle...
Motorinin litre fiyatı 41.98 lira,
benzinin litre fiyatı ise 43.44 lira oldu.
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