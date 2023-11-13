Motorinde indirim yapıldı Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

ensonhaber.com

Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş pompaya yansıdı.

Hal böyle olunca araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Litre fiyatına 1 lira 64 kuruşluk indirim geldi

Benzin ve LPG'de ise değişiklik beklenmiyor.

Öte yandan son olarak motorin fiyatlarına 31 Ekim'de 1 lira 57 kuruş, benzin fiyatlarına 1 Kasım'da 67 kuruş indirim gelmişti.

3 büyükşehirde motorin fiyatları

İstanbul'da motorin fiyatları 36.38 TL'ye, Ankara'da 36.96 TL'ye, İzmir'de ise 37.14 TL'ye kadar geriledi.

Diğer taraftan, benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 34.55 TL, Ankara'da 35.20 TL, İzmir'de 35.31 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.