Motorinde tarife değişti! 67 kuruş zam geldi

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Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı.
Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından ilk zam benzine gelmişti.
Benzinin litre fiyatı geçen hafta 1,12 TL zamlanarak 22,44 TL’ye yükseldi.
Motorine 67 kuruş zam
Bugün ise motorine 67 kuruş zam yapıldı.
Fiyatlardaki artışın ardından İstanbul’da 20,42 TL olan motorin litre fiyatı, 21,09 TL’ye yükseldi.
Artış pompaya yansıdı
Artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul
Benzin: 22,42 TL
Motorin: 21,09 TL
Ankara
Benzin: 22,83 TL
Motorin: 21,44 TL
İzmir
Benzin: 22,81 TL
Motorin: 21,52 TL