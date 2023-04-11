Motorinde tarife değişti! 67 kuruş zam geldi Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik de devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine 67 kuruş zam geldi.

ensonhaber.com Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından ilk zam benzine gelmişti. Benzinin litre fiyatı geçen hafta 1,12 TL zamlanarak 22,44 TL’ye yükseldi. Motorine 67 kuruş zam Bugün ise motorine 67 kuruş zam yapıldı. Fiyatlardaki artışın ardından İstanbul’da 20,42 TL olan motorin litre fiyatı, 21,09 TL’ye yükseldi. Artış pompaya yansıdı Artış pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. İstanbul Benzin: 22,42 TL Motorin: 21,09 TL Ankara Benzin: 22,83 TL Motorin: 21,44 TL İzmir Benzin: 22,81 TL Motorin: 21,52 TL