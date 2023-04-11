Motorinde tarife değişti! 67 kuruş zam geldi
ensonhaber.com

Uluslararası fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından ilk zam benzine gelmişti.

Benzinin litre fiyatı geçen hafta 1,12 TL zamlanarak 22,44 TL’ye yükseldi.

Motorine 67 kuruş zam

Bugün ise motorine 67 kuruş zam yapıldı.

Fiyatlardaki artışın ardından İstanbul’da 20,42 TL olan litre fiyatı, 21,09 TL’ye yükseldi.

Artış pompaya yansıdı

Artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.

grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorinde tarife değişti! 67 kuruş zam geldi

İstanbul

Benzin: 22,42 TL

Motorin: 21,09 TL

Ankara

Benzin: 22,83 TL

Motorin: 21,44 TL

İzmir

Benzin: 22,81 TL

Motorin: 21,52 TL

Motorinde tarife değişti! 67 kuruş zam geldi