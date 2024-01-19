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Motorine 1 lira 15 kuruş zam! 20 Ocak'ta pompaya yansıyacak

Motorine 1 lira 15 kuruş zam! 20 Ocak'ta pompaya yansıyacak 20 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş zam yapıldı.