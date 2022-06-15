Motorine 1 lira 27 kuruş zam geldi

Motorine yapılan 1 lira 27 kuruşluk zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 29 lira 14 kuruşa yükseliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, dünyadaki enerji krizini büyütmeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma yine iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

1 lira 27 kuruş zam

Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,37 artışla 121,62 dolar oldu.

Bu kapsamda motorinin litre fiyatına 1 lira 27 kuruş zam yapıldı. Zam, bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde yapılacak.

Motorin 30 liraya dayandı

Buna göre gelen son zamla birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 29,14'e, Ankara'da 29,24'e, İzmir'de 29,25'e çıkmış olacak.

Benzin ve LPG'de güncel fiyatlar

3 büyükşehirde dün yapılan 97 kuruşluk indirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 27,45 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye satılıyor.

3 büyükşehirde LPG fiyatları ise şöyle: İstanbul 12,40, İzmir 12,27, Ankara 12,37.