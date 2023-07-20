Motorine 1 lira 55 kuruşluk zam Motorinin litre fiyatına 21 Temmuz Cuma günü itibariyle 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

ensonhaber.com

Döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına, ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana geldi.

15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu.

1 lira 55 kuruş zam geliyor

Yaşananların ardından bugün araç sahipleri akaryakıta gelen bir zam haberiyle daha uyandı.

Buna göre 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor

İstanbul (Anadolu Yakası)

20 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,31 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

İstanbul (Avrupa Yakası)

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,37 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,88 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,99 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL