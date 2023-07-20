Motorine 1 lira 55 kuruşluk zam

Döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına, ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana geldi.
15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu.
1 lira 55 kuruş zam geliyor
Yaşananların ardından bugün araç sahipleri akaryakıta gelen bir zam haberiyle daha uyandı.
Buna göre 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor
İstanbul (Anadolu Yakası)
20 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,31 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL
İstanbul (Avrupa Yakası)
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,37 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,88 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,99 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL