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    Motorine 1,39 TL zam geliyor

    Motorine 1,39 TL zam geliyor

    Petrol üreticisi ülkelerin günlük üretimi 2 milyon varil azaltma kararının ardından pompa fiyatları yükselmeye başladı. Motorine 1 lira 39 kuruş daha zam geliyor.
    • 08.10.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 10:58
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    Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

    Ayrıca geçtiğimiz günlerde OPEC+ grubu, kasımdan itibaren günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı aldı.

    Alınan bu karar, pompa fiyatlarını etkilerken araç sahiplerini üzecek bir haber var...

    Motorine 1,39 TL zam

    Motorin grubunda salı gününden geçerli olmak üzere, 1,39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor.

    Motorine 1,39 TL zam geliyor #1

    OPEC+ grubundan günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı - Haberi için tıklayınız -

    Motorine 1,39 TL zam geliyor #2


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