Motorine 66 kuruş zam geldi

Motorine, bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde 66 kuruş zam yapıldı.

Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt fiyatlandırmalarına da yansıyor.

Bu bu nedenle akaryakıt fiyatları sık sık güncelleniyor. Motorin fiyatlarına kasım ayının sonunda 44 kuruş indirim gelmişti.

66 KURUŞ ZAM GELDİ

Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde ise 66 kuruş zam yapıldı.

Açıklama, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapıldı.

Açıklamada, "08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 66 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE FİYAT 10 LİRAYI AŞTI

Son zamma göre, Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

BENZİN FİYATINI GEÇTİ

Son zamla birlikte motorin, Ankara'da ortalama 9,60 lira, İstanbul'da 9,55 lira, İzmir'de 9,62 lira olan benzin fiyatlarını da geçmiş oldu.