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    Motorine 80 kuruş zam daha

    Motorin litre fiyatına bu geceden itibaren yapılacak zam ile birlikte pompa fiyatı 29,94'e ulaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 17:43
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    Motorine 80 kuruş zam daha

    Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

    Dün motorine yapılan 1 lira 27 kuruş zamdan sonra bir zam daha geldi.

    2 günde 2 zam

    Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş daha zam yapılacak.

    Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29,94'e ulaşacak.

    Buna göre gelen son zamla birlikte motorin litre fiyatı Ankara'da ortalama 30,04'e, İzmir'de 30,05'e çıkmış olacak.

    Benzin ve LPG'de güncel fiyatlar

    3 büyükşehirde benzinin litresi İstanbul'da 27,45 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye satılıyor.

    3 büyükşehirde LPG fiyatları ise şöyle: İstanbul 12,40, İzmir 12,27, Ankara 12,37.

    Motorine 80 kuruş zam daha #1


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