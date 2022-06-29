Motorine bir indirim daha geliyor

Motorine bir indirim daha geliyor

Motorinin litre fiyatında uygulanan 2 lira 50 kuruşluk fiyat düşümünün ardından şimdi de 84 kuruşluk bir indirim daha yapılacağı öğrenildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte döviz kurundaki yükseliş akaryakıt zamlarını beraberinde getirdi.

Son zamlardan sonra motorinin litre fiyatı 30 lirayı aştı.

2 lira 50 kuruş bir indirim yapıldı

Zamların ardından brent petrol ve dövizin düşüşe geçmesi akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Gece itibarıyla motorine 2 lira 50 kuruşluk bir indirim uygulanmış, fiyat değişimi pompaya yansımıştı.

84 kuruşluk indirim de yolda

Yapılan son fiyat düşümünün ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bir indirim daha yolda.

30 Haziran'dan geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim yapılacak.

Böylelikle 2 günde toplam 3 lira 34 kuruşluk bir indirim pompaya yansımış olacak.

3 büyükşehirde güncel motorin fiyatları

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,62 TL’ye, Ankara’da 26,73 TL’ye, İzmir’de 26,75 TL’ye gerileyecek.