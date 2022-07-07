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    Motorine indirim bekleniyor

    Motorine indirim bekleniyor

    Brent petrolün yaklaşık 3 aydır ilk defa 100 doların altını görmesiyle motorinde 2,10 TL'lik indirim beklentisi oluştu.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 08:59
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    Akaryakıt fiyatlarına peşpeşe gelen zamlar sürücülerin çilesi olmuş durumda.

    Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle petrol varil fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

    Ancak bu kez sürücülerin yüzünü güldürecek gelişmenin sinyali verildi...

    Geçtiğimiz günlerde benzine beklenen 96 kuruşluk zam, brent petrol fiyatlarının ani düşüşüyle iptal edilmişti.

    Motorine 2,10'TL indirim bekleniyor

    Dün gece yeniden düşüşe geçen brent petrol, 100 doların altındaki seyiri ile şaşırtırken, motorinde indirim beklentisi oluşturdu.

    25 Nisan tarihinden bu yana en yüksek düşüşü gösteren brent petrol nedeniyle, 8 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 2,10 TL'lik indirim yapılması bekleniyor.

    Motorine indirim bekleniyor #1

    Güncel fiyat listesi

    Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmezken, an itibariyle güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;

    Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,22 TL iken motorin litre fiyatı: 26,74 TL,

    İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,13 TL iken motorin litre fiyatı: 26,61 TL,

    Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.


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