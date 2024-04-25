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Motorine indirim geldi: Güncel fiyatlar

Motorine indirim geldi: Güncel fiyatlar Akaryakıt sektöründe uzun bir zamanın ardından motorin grubuna 1 lira 17 kuruşluk bir indirim yapıldı. Benzin grubunda ise bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.