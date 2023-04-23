Motorine indirim geliyor 21 Nisan itibarıyla motorine 91 kuruşluk bir indirim yapılmasının ardından araç sürücülerini sevindirecek bir haber daha geldi. Sektör kaynakları salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 47 kuruşluk bir indirim daha geleceğini söyledi.

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Petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını artırmıştı.

Küresel resesyon endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken 21 Nisan'da akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geldi.

Araç sürücülerini sevindirecek haber: Motorine bir indirim daha geliyor

21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Araç sürücülerini sevindiren bu gelişmenin ardından yeni bir indirim haberi geldi.

47 kuruşluk indirim: Salı gününden itibaren geçerli olacak

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 47 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

Gerçekleştirilecek indirimin ardıdan İstanbul'da motorinin litre fiyatı 19,68 seviyelerine inecek.

Güncel akaryakıt ise fiyatları şöyle;

İstanbul

Motorin litresi 20.18

Benzinin litresi 21.25

Ankara

Motorin litresi 20.54

Benzinin litresi 21.6

İzmir

Motorin litresi 20.62

Benzinin litresi 20.57