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    Motorine indirim mi geldi? 21 Ekim 2022 motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

    Motorine yapılan zamlardan sonra araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Motorine indirim mi geliyor? 21 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…
    • 21.10.2022 - 10:36
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    Motorine indirim mi geldi? 21 Ekim 2022 motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Üst üste gelen zamlardan sonra, 6 Ekim Perşembe günü benzin litre fiyatına 75 kuruş ve motorin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

    Ardından 7 Ekim Cuma günü itibariyle motorin litre fiyatına 1 lira 53 kuruş daha zam gelmişti.

    11 Ekim Salı günü itibariyle geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş daha zam gelmişti. Son olarak dün motorin litre fiyatına 2 lira 15 kuruş indirim gelmişti.

    Son olarak motorine uygulanan 99 kuruş zamdan sonra vatandaşları sevindiren haber geldi. Peki motorine indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

    Motorine indirim mi geliyor?

    Son zamanlarda motorine yapılan üst üste zamlardan sonra, ForeksHaber'in edindiği bilgiye göre cumartesi günü geçerli olmak üzere litre fiyatına 1,07 TL indirim bekleniyor.

    İstanbul 21 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 27,43 TL

    Benzin litre fiyatı 20,63 TL

    Ankara 21 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 27,55 TL

    Benzin litre fiyatı 20,77 TL

    İzmir 21 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 27,52 TL

    Benzin litre fiyatı 20,76 TL

    Motorine indirim mi geldi? 21 Ekim 2022 motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları #1


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