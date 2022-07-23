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Motorine indirim yolda

Motorine indirim yolda

Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 92 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.