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    Motorine zam bekleniyor

    Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,10 TL indirimin yapıldığı motorine, yarından itibaren 81 kuruşluk zam bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 10:27
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    Motorine zam bekleniyor

    Akaryakıt fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar devam ediyor...

    Brent petrolün 100 doların altındaki seyiriyle gelen indirim haberleri, bu kez sürücüleri güldürmeyecek.

    Dün gece yarısı motorine gelen 2,10 TL'lik indirimin hemen ertesinde, brent petrol 105 doları buldu.

    Motorine 81 kuruş zam

    Ancak edinilen son dakika bilgisine göre, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 81 kuruş zam bekleniyor.

    Güncel fiyatlar

    Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmezken, güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 TL'den satılırken, beklenen zammın uygulanması durumunda bu fiyatın 25,37'ye yükseleceği öngörülüyor.

    Benzinin litresi ise ortalama olarak 25,2 TL'den satılıyor.

    Motorine zam bekleniyor #1


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