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    Motorine zam geldi mi? 11 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

    Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorine uygulanan 1 liralık indirim kısa sürdü. Bugünden itibaren motorine 81 kuruş zam uygulandı.
    • 11.08.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 12:46
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    Motorine zam geldi mi? 11 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

    Araç sahipleri "11 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt aramaya başladı.

    10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim yapılmıştı.

    İndirim kısa sürdü ve bu gece yarısından itibaren; motorinde 81 kuruşluk fiyat artışı yaşandı.

    Artış, pompa fiyatlarına yansıdı.

    İstanbul

    Motorin litre fiyatı 23.25 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi 20.06 liradan satılıyor.

    Ankara

    Motorin litre fiyatı 23.36 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi 20.19 liradan satılıyor.

    İzmir

    Motorin litre fiyatı 23.37 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi 20.18 liradan satılıyor.

    Motorine zam geldi mi? 11 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları... #1


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