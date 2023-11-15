Motorine zam geliyor Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Son olarak motorine perşembe gününden itibaren 1 lira 14 kuruş zam geliyor.

ensonhaber.com

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine salı gününden geçerli olmak üzere indirim yapılmıştı.

Buna göre motorinin litre fiyatında 1 lira 64 kuruşluk bir indirime gidildi.

Ancak araç sahiplerini sevindiren indirim kısa sürdü.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine 16 Kasım 2023 Perşembe gününden itibaren 1 lira 14 kuruş zam geliyor.

1 lira 14 kuruşluk indirim

Benzin fiyatlarıyla ilgili ise bir değişiklik görünmüyor.

Bu gece yarası gelecek zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37.50 TL'ye, Ankara'da 38.10 TL'ye, İzmir'de ise 38,26 TL yükselecek.

Benzin İstanbul'da 34,43 liraya; Ankara'da 35,07 liraya, İzmir'de ise 35,16 liraya satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.