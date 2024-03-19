Benzine ve motorine zam yolda Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre perşembe günü itibariyla benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam gelecek.

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Petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam yapılmıştı.

Araç sürücülerini üzen fiyat artışlarının ardından akaryakıta zam daha geliyor.

Motorinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruşluk zam

21 Mart 2024 Perşembe gününden itibaren motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 41,90 TL'den 43,20 TL'ye, Ankara'da 44,01 TL'ye ve İzmir'de 44,21 TL'ye yükselecek.

Benzinde ise 1 lira 50 kuruşluk artış yaşanacak

Motorin zammının ardından bir artış da benzinde yaşandı.

Benzinde ise litre başına 1 lira 50 kuruş zam yapılacak.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 41,96 TL'den 43,46 TL'ye, Ankara'da 44,28 TL'ye ve İzmir'de 44,5 TL'ye yükselecek.

LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.